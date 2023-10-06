شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تخطط لطرح حقوق أسهم لجمع 550 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة شعاع كابيتال لجمع حوالي 150 مليون دولار (550 مليون درهم)، من خلال زيادة رأس المال عبر طرح حقوق أسهم جديدة، بعد أن خفض أحد المديرين التنفيذيين السابقين والمساهمين الرئيسيين حصته في الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً له.

وتعمل الشركة مع «هوليهان لوكي» على زيادة رأس المال، الذي سيستخدم لتعزيز قاعدة أسهمها وربما جلب مستثمرين جدد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الأموال ستُستخدم أيضاً لسداد السندات المستحقة في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الجاري. وقالت المصادر إن «شعاع» تسعى للحصول على موافقة حاملي السندات، لتمديد الموعد النهائي لسداد الديون، لأنه من غير المرجح أن يكتمل إصدار الحقوق قبل استحقاقها. ورفض ممثلون عن «شعاع» و«هوليهان لوكي» التعليق لـ«بلومبيرغ».

وخفض المدير الإداري السابق جاسم الصديقي مؤخراً حصته في شعاع إلى أقل من 5% من حوالي 25%، وفقاً لإفصاح لسوق الأوراق المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي منشور على موقع «لينكدإن» الشهر الفائت، قال الصديقي إنه سيتنحى عن منصبه لمتابعة اهتماماته في مجال التكنولوجيا والبحث والأوساط الأكاديمية. (بلومبيرغ)