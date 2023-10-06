شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام إيجابية لميزان المدفوعات أبرزها 10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصر في تحقيق فائضًا كليًا في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022/2023 بلغ 882.4 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وجاءت أبرز 5 أرقام لميزان المدفوعات:

1- 13.6 مليار دولار إيرادات السياحة بمعدل نمو سنوي 26.8%، وزيادة عدد الليالي السياحية لتسجل 146.1 مليون ليلة بمعدل نمو سنوي 27.6%، وعدد السائحين الوافدين إلى 13.9 مليون سائح بمعدل نمو سنوي 35.6%.

2- 14 مليار دولار متحصلات النقل بمعدل نمو سنوي 43.8% كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل 8.8 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1526.8 مليون طن.

3- 10 مليارات دولار صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كنتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ليصل إلى 5.6 مليار دولار.

4- 25.8 مليار دولار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، رغم انخفاض في مركبات غير عضوية أو غير عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة بمقدار 121.7 مليون دولار.

5- 552.3 مليون دولار صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين.

كشف تقرير حكومي، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، إضافة إلى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير، علاوة على طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعف مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.