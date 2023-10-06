شكرا لقرائتكم خبر عن مع أكبر الشركات.. تفاصيل لقاءات وزير الاتصالات في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله بن عامر السواحة، بعددٍ من قادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار؛ ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا لكوريا الجنوبية.

وناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال اللقاءات التي رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يمثل قادة ومسؤولي الجهات ذات الصلة؛ مع رئيس شركة صناعات الفضاء الكورية الجنوبية KAI كانغ جوو-يونغ، تعزيز قدرات قطاع الفضاء السعودي، والشراكة في مجال التقنيات المتقدمة وتطوير الأقمار الصناعية وتكامل الأنظمة والخدمات الفضائية.

الشركات السعودية الناشئة

اجتمع السواحة بقيادات شركة "نايفر الكورية الجنوبية NAVER" لتوسيع الشراكة في الحلول التقنية المتقدمة المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أنظمة وخدمات نماذج الأعمال المبتكرة للشركات السعودية الناشئة.

كما شملت الزيارة شركة سامسونج، إضافة إلى الالتقاء بعددٍ من مستثمري رأس المال الجريء والصناديق الاستثمارية.