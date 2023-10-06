شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6-10-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الجهاز المركزي للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، تراجع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سعر 2160 جنيها للجرام.



إسكان اجتماعي شرم الشيخ الإسكان: تنفيذ أكثر من 500 مشروع بسيناء ومدن القناة بقيمة تتخطى 30 مليار جنيهأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة. الإسكان: تنفيذ أكثر من 500 مشروع بسيناء ومدن القناة بقيمة تتخطى 30 مليار جنيهأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.



افتتاح معرض الأقمشة السفير التركى: 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبة فى ضخ استثمارات جديدة بمصرقال صالح موتلو شين السفير التركي في مصر، إن هناك 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حتى تكون نقطة انطلاق لتصدير منتجاتهم للسوق الأفريقية. السفير التركى: 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبة فى ضخ استثمارات جديدة بمصرقال صالح موتلو شين السفير التركي في مصر، إن هناك 5 شركات ملابس تركية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حتى تكون نقطة انطلاق لتصدير منتجاتهم للسوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركته مع الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، في افتتاح المعرض الدولي للأقمشة بمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع المصرية والأجنبية.

وأضاف "شين"، أن هناك أكثر من 100 شركة تركية تشارك بمعرض الأقمشة منها 10 شركات تركية تشارك لأول مرة، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون في مجال توفير أنواع معينة من الغزول والأقمشة والخامات التي تحتاجها صناعة الملابس في مصر والتكامل بين المصانع المصرية ونظيرتها التركية لتلبية الاحتياجات التصنيعية وتعميق ملف الصناعة بين البلدين.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 فى مصر أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 فى مصر تراجع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سعر 2160 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية، للجلسة الثامنة على التوالي، وسط ارتفاع الدولار قبل أن تعاود الأسعار التعافي في البورصة العالمية، وسجل عيار 18 بقيمة 1851 جنيها، وبلغ عيار 24 سجل 2469 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17280 جنيها.

يشهد الذهب تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة، اليوم الجمعة، في ظل انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب 9 جلسات متتالية من الانخفاض دفعه لتسجيل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي.