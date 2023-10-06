شكرا لقرائتكم خبر عن استمر 7 أيام.. 4 متاجر إلكترونية تسوق مهرجان الرمان في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مهرجان الرمان الوطني الثاني عشر فعالياته أمس، واستمر 7 أيام، وحظي المهرجان بحضور كثيف ومميز من أهالي المنطقة، إذ بلغ زواره قرابة 29000 زائر، بكمية إنتاج من الرمان بلغت 30 ألف طن بإجمالي قيمة وصلت إلى 26 مليون ريال، مع مشاركة 4 متاجر إلكترونية كان لها الأثر الإيجابي في تسويق منتجات المزارعين، فيما شاركت الأسر المنتجة بـ 15 ركنا.

وعقد خلال المهرجان العديد من ورش العمل التدريبية الإرشادية للمزارعين في ما يخص زراعة الرمان، بهدف تحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات، كما ساهم المتطوع والمتطوعات في إنجاح فعاليات المهرجان بجهودهم.

برامج دعم المزارعين

من جانبه، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فهد الزهراني استمرار فرع الوزارة في تقديم الخدمات الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تعدّد برامج الدعم التي تقدمها الوزارة لخدمة المزارعين مثل برنامج ريف التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وبرنامج الزراعة العضوية.

وفي ختام الحفل كرّم نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، فواز الغامدي الجهات الحكومية والمزراعين والإعلاميين بدروع تذكارية.