شكرا لقرائتكم خبر عن أحدها في دولة عربية..قيود تجارية أمريكية على 49 كيانًا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية لمراقبة الصادرات، بسبب دعمها القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية، بما في ذلك إمداد القطاع الروسي بدوائر متكاملة أمريكية المنشأ.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا لأنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.

كما أدرجت الوزارة في قائمة مراقبة الصادرات التجارية 7 كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا.

تهديد للأمن القومي

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير، ماثيو أكسلرود، في البيان "إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة، وهي إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أمريكية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة".

وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدا للأمن القومي أو السياسة الخارجية، ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.