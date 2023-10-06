شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة آليانز،محمد العريان، اليوم الجمعة، أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل، مع الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في ظل بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة اليوم.

وأكد في تصريحات لتلفزيون بلومبرج، أن بيانات الوظائف غير الزراعية، أظهرت ارتفاع عدد الوظائف الجديدة بنحو ضعف توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل نبئًا سارًا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.

وأضاف أن هذه البيانات "نبأ سيء بالنسبة لأسواق المال ومجلس الاحتياط الاتحادي، وعلى المدى الطويل يمكن أن يتحول ذلك إلى نبأ سيء بالنسبة للاقتصاد أيضا".

ارتفاع عدد الوظائف الجديدة

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن العريان قوله إن بيانات سوق العمل الأمريكية تعيد خيار زيادة الفائدة إلى مائدة لجنة السوق المفتوحة، المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط خلال اجتماعها في الشهر المقبل.

وقال: "والآن على الأسواق أن تستوعب ليس فقط استمرار سعر الفائدة المرتفع لفترة طويلة، وإنما سعر فائدة أعلى ولفترة أطول، فعندما يتأخر التحرك لمواجهة التضخم في بداية دورته، يصبح الثمن أعلى عندما تصل إلى الميل الأخير من دورة التضخم".

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها القطاعات الاقتصادية غير الزراعية خلال الشهر الماضي بلغ 336 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام الحالي، بعد زيادته خلال الشهرين السابقين.

في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 3.8 % في حين زادت الأجور بنسبة طفيفة.