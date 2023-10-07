شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تسابق تشيلي بريادة إنتاج الليثيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتسارع الزخم وراء طفرة تعدين الليثيوم في الأرجنتين، ويُعتقد أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لمطابقة، وربما تجاوز، جارتها تشيلي كونها المنتج الرائد لليثيوم في أمريكا اللاتينية، بحلول عام 2030، حيث يتدافع المستثمرون والمشغلون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مشاريعها المزدهرة.

ويعد الليثيوم، الذي يشار إليه أحياناً باسم «الذهب الأبيض»، بسبب لونه الفاتح وقيمته السوقية العالية، عنصراً حاسماً في تحوّل الطاقة. والليثيوم هو أخف معدن في العالم، ويستخدم عادة في السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن في أجهزة الكمبيوتر المحمول.

ويقول المحللون في شركة «أوراسيا غروب» الاستشارية إن مسار إنتاج الليثيوم في الأرجنتين يتوقف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكيف تؤثر النتيجة في توقعات الاقتصاد الكلي للبلاد.

وأضافوا في مذكرة بحثية: «إن المخاطر كبيرة، وإن الخطر لا يقتصر على فرصة الأرجنتين لتطوير سلسلة توريد قوية لليثيوم، وربما البطاريات، فحسب، بل أيضا على التقدم المحرز في تحول الطاقة العالمية».

وإذا تم خنق طفرة الليثيوم في الأرجنتين، فسوف يعيق ذلك الإمدادات اللازمة لتغذية ثورة السيارات الكهربائية، خاصة في وقت لاحق من هذا العقد، عندما تصبح أساسيات العرض والطلب على الليثيوم أكثر حدة.

وتوفر أمريكا اللاتينية حالياً نحو 35% من الليثيوم في العالم، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع شيلي (26%) والأرجنتين (6%). وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تحتوي على أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم العالمية، وتقع بشكل رئيسي في الأرجنتين (21%) وتشيلي (11%). (وكالات)