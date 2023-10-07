شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تخفّض أسعار سيارات «3» و«واي» في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت شركة «تيسلا» أسعار بعض إصدارات «موديل 3» و«موديل واي» في الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت عن تسليمات في الربع الثالث فاقت توقعات السوق.

والسعر المبدئي ل «موديل 3» مُدرج عند 38,990 دولاراً على موقع «تيسلا» الإلكتروني، بانخفاض عن 40,240 دولاراً سابقاً.

وانخفض سعر «موديل 3» ذات البطارية طويلة المدى «لونغ رانغ» من 47,240 دولاراً إلى 45,990 دولاراً، في حين انخفض سعر طراز «موديل 3 بيرفورمانس» إلى 50,990 دولاراً من 53,240 دولاراً.

ويبدأ سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «موديل واي» الآن بسعر 52,490 دولاراً، بانخفاض عن السعر السابق البالغ 54,490 دولاراً.

ومنذ نهاية العام الماضي، بدأت تيسلا في خفض أسعار سياراتها في جميع أنحاء العالم في محاولة لتعزيز الطلب، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين، ومع تزايد المنافسة في مجال السيارات الكهربائية. (وكالات)