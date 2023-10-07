شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي رصد الفيضانات بواسطة الأقمار الاصطناعية في معرض دبي للطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إطلاق تحدي «التغير المناخي لرصد الفيضانات بواسطة الأقمار الاصطناعية»، بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS) لتشجيع الشركات الناشئة على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة القضايا البيئية الملحة، في معرض دبي للطيران 2023 المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر.

ويهدف هذا التحدي إلى تطوير أدوات توظف الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات لرصد آثار الفيضانات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر. المسابقة مفتوحة أمام الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم وتقدم جائزة مالية عبارة عن رصيد في حسابات خدمات أمازون ويب قدرها 25,000 دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و10,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، و5,000 دولار أمريكي للمركز الثالث.

التحدي

شكل ارتفاع منسوب مياه البحر تهديدًا كبيرًا للمناطق الساحلية، حيث أدى إلى حدوث فيضانات شديدة القوة، تسببت بأضرار في البنية التحتية، وتشريد للمجتمعات، وأوقعت خسائر في الأرواح. كما أن النظم البيئية الساحلية، التي تُعد هامة للغاية للحماية من العواصف، باتت مهددة أيضًا. تعتبر أدوات وتقنيات المراقبة والرصد الفعالة ضرورية للغاية لمواجهة التحدي الذي يلوح في الأفق.

تتطلب المسابقة تطوير أجهزة وأدوات من الشركات الناشئة لتوظف صور الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لرصد تأثير الفيضانات بشكل دقيق. ويجب على الأدوات والأجهزة المطورة التمييز بين أنماط الفيضانات وصور الأقمار الصناعية، وتحليل التغيرات في الغطاء الأرضي، ومستويات المياه، والبنية التحتية.

يمكن للشركات الناشئة الاطّلاع على مجموعة البيانات والخرائط «OMBRIA» المتعلقة بالفيضانات، والتي تتضمن صور ملتقطة من قبل الأقمار الاصطناعية Sentinel-1 وSentinel-2 للعديد من المناطق قبل وبعد تعرضها للفيضانات. كافة البيانات متاحة على https://github.com/geodrak/OMBRIA.

يجب على المقترحات أن تميز بين المناطق المغمورة بالمياه والمناطق غير المغمورة بالمياه. وسيتم تقييمها على أساس الدقة الشاملة، وقياس F، و(IoU)، ووقت المعالجة، ودرجة الابتكار.

يمكن إرسال المقترحات إلى الرابط التالي: https://forms.gle/amhiYgVeQ6LZjkiE9، في موعد أقصاه 31 أكتوبر. وسيتم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية في 6 نوفمبر، وسيتم دعوتهم لعرض مقترحاتهم وابتكاراتهم في6 1 نوفمبر خلال معرض دبي للطيران 2023.