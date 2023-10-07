شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة كبار المساهمين تشهد تغييرات جذرية خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي، ارتفاع نسبة ملكية مجموعة الصقر المتحدة في رأس الخيمة العقارية من 8.50% إلى 8.53%، وارتفاع نسبة ملكية أحمد عمر سالم الكربي في الشارقة للأسمنت من 11.76% إلى 12.17%. كما ارتفعت نسبة ملكية بوند للاستثمار المحدودة في أبوظبي الوطنية للتكافل من 6.07% إلى 6.11%. بينما تراجعت نسبة ملكية الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير في حياة للتأمين من 11.21% إلى 11.03%.

وفي سوق دبي، واصل جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري خفض حصته في شعاع كابيتال، من 7.80% إلى ما دون 5%، لتبقى شركتا الباهر للتطوير العقاري (7.77%) ودايركت إكسس إنفستمنت (27.29%)، من أكبر المساهمين في الشركة.

كما نقصت نسبة ملكية الصواري للاستثمار العقاري في الخليج للملاحة من 5.73% إلى ما دون 5%، ليخرج بذلك من رادار كبار المساهمين في الشركة. كما نقصت نسبة ملكية شركة المال كابيتال في تعليم من 7.43% إلى 7.42%.

وزادت نسبة ملكية سالم عبدالله سالم الحوسني في الاتحاد العقارية من 8.37% إلى 8.49%. كما زادت نسبة ملكية زايد راشد عويضة راشد القبيسي من 6.29% إلى 6.31%.