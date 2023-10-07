شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تتماسك بمؤشرات الأسواق في أسبوع متقلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تماسكت مؤشرات أسهم الإمارات، في أسبوع، شهد مشتريات انتقائية على أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة، تخللتها عمليات جني أرباح، ليحافظ مؤشر سوق دبي على مستوى 4164.61 نقطة مع ارتفاع بنسبة طفيفة في خمس جلسات بنسبة 0.02%، بينما اكتفى سوق أبوظبي بالتراجع 0.3% إلى 9756.43 نقطة.

وحافظ العديد من الأسهم على مستويات دعم جيدة، لاسيما «إعمار العقارية»، الذي سجل سعره 7.79 درهم، على الرغم من تراجعه 3.1% في أسبوع، بينما ارتفع «إعمار للتطوير» 3.28% عند سعر 7.23 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 1.4% عند مستوى 18.05 درهم.

وارتفع في أبوظبي سهم «أبوظبي التجاري» 1.27% إلى 8.76 درهم، و«أبوظبي الأول 1.18% إلى 13.76 درهم، و«العالمية القابضة» 0.05%.

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وسجلت السيولة الأسبوعية للأسهم 7.74 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.74 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو ملياري سهم، توزعت بواقع 1.25 مليار سهم في دبي، و848.3 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 118.78 ألف صفقة.

ارتفع سوق دبي، خلال أسبوع، بنسبة 0.02% إلى 4164.61 نقطة، مع تباين أداء الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما العقار والمالية.

وفي قطاع المالية، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.4% و«دبي المالي» 3.15%، مقابل نزول «دبي الإسلامي»1% و «جي إف إتش» 0.9% و«شعاع كابيتال» 1.7% و«أملاك» 2.4%.

وانخفض في العقار «إعمار العقارية» 3.1% و«ديار» 1.9%، مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 3.28% و«تيكوم» 1% و«الإتحاد العقارية»1%.

وفي الصناعة ارتفع «أرامكس» 11.16% و«دبي للاستثمار» 0.8% و«سالك» 0.3% أمام انخفاضات «العربية للطيران» 0.35% و«الخليج للملاحة» 0.5%.

وارتفع في المرافق «تبريد» 0.5% مقابل نزول «إمباور» 0.5% واستقرار «إمباور» دون تغيير.

سوق أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 0.3% إلى مستوى 9756.43 نقطة متأثراً بتراجع أسهم العقار والطاقة والصناعة والاتصالات.

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وفي قطاع العقار انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.72% و«إشراق» 1.18% و«منازل»0.51%، مقابل ارتفاع «الدار» 0.87%.

وارتفع في البنوك «أبوظبي التجاري» 1.27% و«أبوظبي الأول» 1.18% و«العالمية القابضة» 0.05%، مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.18% و«ملتيبلاي» 2.25%.

وعلى صعيد الاتصالات، انخفض «إي آند» 3% و«الياه سات» 0.37%.

وارتفع في الصناعة «ألفا ظبي» 0.8% و«الجرافات البحرية» 7.12%، مقابل نزول «أدنوك للإمداد» 0.27%، واستقرار «حديد الإمارات-أركان».

وفي أسهم الطاقة، انخفض «أدنوك للتوزيع» 2.67% و«أدنوك للغاز» 4.31% و«دانة غاز» 0.1%، مع استقرار «أدنوك للحفر».

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في أسبوع بسوق أبوظبي، «العالمية القابضة» ب 1.14 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 400.8 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 566.7 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 20.18 درهم، ثم «ملتيبلاي» الذي اجتذب 414.3 مليون درهم ليغلق عند مستوى 3.91 درهم، ورابعاً «الدار العقارية» باستقطابه 350.4 مليون درهم، ليصل إلى سعر 5.81 درهم. وتركزت التداولات الأسبوعية في سوق دبي على سهم «إعمار العقارية» بقيمة 913.6 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 7.79 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة قدرها 285.5 مليون درهم ليصل إلى سعر 7.36 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 173.37 مليون درهم ليغلق عند 18.05 درهم، ورابعاً «دبي الإسلامي» بتداولات قدرها 157.6 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 5.79 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل الارتفاع الأسبوعي الأكثر بسوق العاصمة، سهم بنك الشارقة بنسبة 37.74% إلى مستوى 0.73 درهم، تلاه «اي دي سي-أذونات بصعوده 14% إلى مستوى 3.33 درهم، ثم «مجموعة أرام» بارتفاعه 12.89% ليغلق عند سعر 3.24 درهم.

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وفي المقابل، سجل «أسمنت الفجيرة» التراجع الأكثر بنسبة 20.92% مغلقاً عند مستوى 0.31 درهم، ثم «أسمنت الخليج» بهبوطه 11.68% إلى مستوى 0.378 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنزوله 9.48% إلى مستوى 7.35 درهم.

وسجل «أرامكس» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 11.16% إلى مستوى 2.39 درهم، تلاه «وطنية القابضة» بصعوده 3.47% إلى مستوى 0.627 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بصعوده 3.28% ليغلق عند سعر 7.23 درهم.

وفي المقابل، سجل «الفرودس» التراجع الأكثر بنسبة 12.4% إلى مستوى 0.408 درهم، تلاه «الاسكندنافية للتأمين» بانخفاضه 9.7% إلى مستوى 0.82 درهم، ثم «سلامة» بهبوطه 6.16% إلى مستوى 0.625 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 180.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و6.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و152.58 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 180.7 مليون درهم محصلة بيع.

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وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 544.6 مليون درهم محصلة شراء، مها 258.12 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و286.47 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 544.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 175.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و370 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

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المؤسسات

تباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 39.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 37.5 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 37.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 39.5 مليون درهم محصلة بيع.