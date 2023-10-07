شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 25 مليار جنيه لرقمنة 168 خدمة حكومية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة التحول الرقمي لخدمات المواطنين، من خلال ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات عام 2020، وإطلاق منصة مصر الرقمية عام 2022، وتطوير عدد الخدمات الرقمية باستثمارات 25 مليار جنيه.

ورفعت وزارة الاتصالات، عدد الخدمات الحكومية الرقمية من 34 خدمة في عام 2020 إلى 103 خدمة في عام 2021، و131 خدمة في عام 2022، و168 خدمة في أغسطس 2023.

وتقدم الوزارة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منافذ خدمات متعددة وهي منصة مصر الرقمية، وتطبيق المحمول، ومركز اتصال مصر الرقمية، والبريد المصري من خلال بطاقات السداد، ومحافظ المحمول، والسداد النقدي، وتقدم الخدمات لشرائح مختلفة وهي (التوثيق، والتموين، وتراخيص المزارع، والسجل التجاري، والضرائب العقارية، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، ورخص المركبات).

تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية"، والتي تضع الإنسان على رأس أولوياتها من خلال اكتساب المهارات الرقمية، وتلقي الخدمات الرقمية، والالتحاق بوظيفة الاقتصاد الرقمي.

وترتكز استراتيجية مصر الرقمية حول تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي للمواطنين.

وتعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، من خلال وضع سياج تشريعي لحوكمة قطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.