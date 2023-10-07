شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ3.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 25.4%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 946.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.1%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 827.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 778.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 769.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 664.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 615.8 مليون جنيه بنسبة 4.6%، وحل في المركز الثامن شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 582.1 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 577.3 مليون جنيه، 552.1 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.