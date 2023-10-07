شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد أسبوع مضطرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأمريكية، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وأشار تقرير الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8 بالمئة اليوم الجمعة مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.

وسجل المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات.

البورصات الأوروبية

وجاء هذا بفضل قوة البيانات الأمريكية، وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، فيما أظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأغلقت أغلب القطاعات الفرعية الأوروبية على ارتفاع، وصعد قطاع البيع بالتجزئة الذي تصدر المكاسب 2.3 بالمئة.

وجاءت بتعزيز من قفزة نسبتها ستة بالمئة في سهم زالاندو، إذ سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بأسعار أقل أملا في أن تكون نتائج الربع الثالث قوية في قطاع البيع بالتجزئة الضعيف.