شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.61% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 51 سنتا، أو 0.61%، لتبلغ عند التسوية 84.58 دولار للبرميل.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن ارتفاع أسعار النفط عند مستوى الـ 100 دولار قبل نهاية العام الحالي وارد بشكل كبير.

أخبار متعلقة رغم التقلبات الأخيرة.. النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل لهذه الأسباب أسعار النفط ترتفع مع استمرار تخفيضات الإنتاج

أسعار النفط

ويأتي ذلك نتيجة عديد من العوامل، وعلى رأسها ما يرتبط بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين (التي اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية من أجل تعزيز الثقة في اقتصادها من جانب المستثمرين)، وبما يحرك أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

كما سيستمر الطلب على النفط في النمو وسيظل "مرنا" هذا العام 2023، بعد الإبقاء على تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.

نقص الاستثمارات بشكل ملحوظ

هذا فضلاً عن نقص الاستثمارات بشكل ملحوظ في القطاع، وفقًا لما ذكره الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية.

وقال الغيص لبي بي سي "نشهد نمو الطلب بنحو 2.4 مليون برميل يوميا"، وقالت المملكة إنها ستخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا لتعزيز توازن الأسواق.