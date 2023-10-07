شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. "ستاندرد اند بورز" ينهي سلسلة خسائر استمرت 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بشدة، مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف، والذي أظهر ارتفاعًا كبيرًا لمعدل التوظيف في الولايات المتحدة في سبتمبر لكنه أظهر أيضا تباطؤا في نمو الأجور.

وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعًا أسبوعيًا لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، فيما ارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات أكثر من أي قطاع آخر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتبعتها أسهم خدمات الاتصالات.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وتراجعت الأسهم في البداية في وقت مبكر بعد بيانات الوظائف، التي أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر لكنه أظهر بطئًا في نمو الأجور أيضًا.

وعكف مراقبو السوق على تقييم احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عامًا، فيما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 50.32 نقطة، أي 1.18 بالمئة، ليغلق عند 4308.51 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 211.51 نقطة، أي 1.59 بالمئة ليغلق عند 13431.34 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 280.84 نقطة، أي 0.85 بالمئة ليغلق عند 33400.41 نقطة.