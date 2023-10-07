شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملاحظات على قوائم "الإسكندرية للحاويات" أبرزها 85 مليون جنيه طاقات عاطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- بلغت قيمة الطاقات العاطلة خلال العام المالي 2022/2023 نحو 85.424 مليون جنيه عبارة عن 79.133 مليون جنيه قيمة عدد 2 ونش عملاق، ونحو 6.291 مليون جنيه قيمة ونش ساحة متوقف لحين التقرير بحالته الفنية.

2- انخفاض المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، والذي بلغ 8.333 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 6%.

3- لم تحقق الشركة أية عوائد عن استثماراتها في شركات شقيقة في 30 يونيو لعام 2023 والبالغ صافي قيمتها 304 ملايين جنيه.

4- عدم تناسب قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء مع المديونيات المستحقة عليهم، حيص تصل إلى ما دون الـ1% في بعض الحالات (العميل مدترنيان MSC)، وأن إيراداه يمثل نحو 51.13% من إجمالي إيراد محطة الدخيلة، الأمر الذي يشير إلى وجود عامل خطوة على الشركة من حيث اعتمادها على عميل واحد، وعدم وجود الضمان الكافي.

5- أرسلت الشركة مصادقات عن أرصدة الموردين في 30 يونيو عام 2023، ولم يواف الجهاز بالرد على بعض أرصدة كبار المتعاملين.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 4.96 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.1 مليار جنيه.

وتعمل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وتمتلك استثمارات في 3 شركات شقيقة وهم ممفيس للتوكيلات الملاحية، وآمون للتوكيلات الملاحية، وأبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة 44% لكل منهم، كما تمتلك مساهمات بنسبة 6.54% في الشركة المصرية للجراجات (ترجمان جروب)، ونسبة 2% في الشركة المصرية للملاحة البحرية، و13% في شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بين 35.369% للشركة القابضة للنقل البري والبحري، و32% لشركة ألفا أوربكس، و20% للشركة السعودية المصرية للاستثمار، وباقي النسب للتداول الحر منها 7.631% حصة هيئة ميناء الإسكندرية.