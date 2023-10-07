شكرا لقرائتكم خبر عن بيع نسبة 0.9% من الطاقة المولدة في مصر خلال أبريل إلى دول مجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بمعدل 4.5% خلال شهر أبريل عام 2023 مقارنةً بشهر مارس من العام ذاته، وتراجعت الطاقة المولدة بمعدل 6.5%، بينما ارتفعت الطاقة المشتراه من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 29.6%، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري.

ووزعت الطاقة المستخدمة، والتي تمثل 82.2% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، بلغ المستخدم في الأغراض المنزلية 35.5%، و28% في الأغراض الصناعية، ونسبة 30.8% في الاستخدامات الأخرى، ونسبة 4.8% في الأغراض التجارية، و0.9% تم بيعه لدول الربط الدولي .

استطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة أن تتحول من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء وانقطاع مستمر للتيار إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية الوحدة تطمح في تصدريها إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال تقوية شبكات الربط الولية، كما تم إنشاء شبكات وخطوط ربط جديدة مع دول بهدف تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة دول الجوار من الطاقة الكهربائية.

ونجحت الدولة في إضافة قدرات لتوليد الكهربائية بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 9 سنوات ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية بإجمالي تكلفة 1.79 تريليون جنيه، فيما بلغ عدد مشتركي شبكة الكهرباء 39.8 مليون مشترك حتى نهاية عام 2022 بزيادة 8.9 مليون مشترك مقارنة بالفترة من عام 2014 حتى عام 2022.

كما عملت الحكومة، على استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات، ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجا وات، وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.