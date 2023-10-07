شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 7 مشروعات جارٍ تنفيذها لتصنيع الإلكترونيات بـ643 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
فيما بلغت عدد المشروعات التي تم تنفيذها 5 مشروعات بتكلفة 322 مليون جنيه أبرزها إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة المحمول، وتأسيس 3 مجمعات إبداع الإلكترونيات.
ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بقيمة 56.1 مليار جنيه خلال التسع سنوات الماضية.
واستثمر قطاع المسئولية الاجتماعية بوزارة الاتصالات، 33 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة 6.6 مليار جنيه مقسمة بين 27 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 359.7 مليون جنيه أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (المرحلة الأولى)، وتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة دامجة بالمحافظات، والمركز التقني للأشخاص من ذوي الإعاقة، و6 مشروعات جاري تنفيذها بتكلفة 5.7 مليار جنيه أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (المرحلة الثانية)، وتأهيل دور الأيتام وتدريب مؤسسات دور الرعاية، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، ومبادرة أشبال مصر الرقمية.
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