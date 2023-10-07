استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال سبتمبر رغم التقلبات في الأسواق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) استقرارًا في مؤشر أسعار الغذاء العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل المؤشر 121.5 نقطة مقابل 121.6 نقطة في أغسطس بعد التعديل.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار العام، شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة في أسعار السلع الفردية، وذلك على خلفية المخاوف المتزايدة من نقص في المعروض العالمي المتوقع في الموسم المقبل والمرتبط بتأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وبحسب التقرير، سجل مؤشر أسعار الغذاء في سبتمبر انخفاضًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 24% عن أعلى مستوى سجله في مارس 2022، في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.