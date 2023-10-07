مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 01ر288 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 58ر33407 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 31ر50 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 50ر4308 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 51ر211 نقطة ، أو 6ر1% ، ليصل إلى 34ر13431 نقطة.