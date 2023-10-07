شكرا لقرائتكم خبر عن تاون جاس: جارى إصلاح عطل منطقة عرب راشد في حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) بأنه ورد إلى غرفة الطوارئ الرئيسية صباح اليوم السبت عدة بلاغات انقطاع وانقطاع جزئى و ضعف غاز لعدد من العملاء بمنطقة عرب راشد - حلوان .

وأضافت الشركة، بأنه على الفور تم توجيه ودفع فرق الطوارئ وتبين من المعاينة المبدئية وجود محاولة سرقة للأجزاء المعدنية ومهمات الغاز الطبيعى بداخل منظم أحادى التغذية لهذة المنطقة مما تسبب فى ورود هذة البلاغات.

وتابعت شركة تاون جاس ،لذا وجب التنوية وطمأنة سكان المنطقة بانه جارى حاليا التعامل مع الحالة فى وجود فرق الطوارئ التى تم الدفع بها وسيتم اعادة تدفيع الغاز مرة اخرى فور الاصلاح وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.