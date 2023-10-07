سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 7-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي ميد بنك، سجل سعر الدولار مستوى صرف 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، فحقق مستوى صرف 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك البركة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار في البنك الأهلي المصري محافظًا على استقراره عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.