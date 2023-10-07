ارتفاع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام بنحو 8 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1833 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 12.71 دولار بنسبة 0.7% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.