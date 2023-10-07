الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد”: استمتعت بالعمل في السعودية.. وهناك الكثير من الفرص وكل عام يصبح العمل والاستثمار في المملكة أسهل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد” مارتن جوزيف رانك، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمناخ عالمي للاستثمار.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه يعمل في المملكة منذ ما يقارب 5 أعوام، وزار أغلب مناطق المملكة برفقة عائلته.

وبين أن الشركة تستثمر في المواهب السعودية لدعم رؤية المملكة 2030، حيث قامت الشركة بإنشاء كلية الأمير سلمان للإدارة وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشباب السعوديين الموهوبين والمتعلمين والحاصلين على درجات علمية رائعة.

وأوضح أن الكثير من المستثمرين متحمسون للعمل في المملكة لاستغلال حجم التقدم العملي والعلمي الهائل.