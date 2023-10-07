شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الأخشاب: "تراثنا" فرصة لتشجيع المصنعين على تسويق منتجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية هذا العام فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمقرر افتتاحه يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، والذي تستمر فعالياته حتي 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير – التجمع الخامس .

وأكد المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة الغرفة ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الغرفة تشارك بمعرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي ، وهذه المشاركة بغرض تشجيع المصنعين المبدعين في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم وفعال مثل معرض تراثنا ، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات المصنعين المصريين وإمكانياتهم في إنتاج منتجات بخامات طبيعية 100 % و منها مصنعة من الأخشاب محلية( خشب الكايا ) .

وأضاف المهندس علاء نصر الدين ، عضو مجلس إدارة الغرفة، و المشرف على فعاليات المشاركة بالمعرض، أن الغرفة تشارك بجناح تم تصميمه ليناسب فعاليات المعرض وذلك على مساحة 24 مترا، وقد قامت الغرفة بتحمل كافة تكاليف المشاركة فى المعرض.

ويستهدف المعرض مساندة و تشجيع الغرفة لأصحاب الورش والمصانع وسط مشاركة من محافظات مختلفة من القاهرة ، دمياط ، القليوبية ، قنا حيث تم إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لإرسال منتجاتهم و تم عرضها و تقييمها من أساتذة من كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان و كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط لتقييم المعروضات وإبداء الملاحظات الفنية .

وبحسب بيان الغرفة اليوم فان المشاركة هذا العام في جناح الغرفة بـ 8 شركات ضمن المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر ( ورش أو مصانع) وهم ايمن عوض ، اسلام البهيدى ، وليد شهيب، وأحمد حلمى قوطة وأحمد عبد الرازق و كريم حسن - مصنع xpand و سامح الاسيوطى - مصنع السلام، وإسماعيل عرفة

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الخامس على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.