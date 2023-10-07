شكرا لقرائتكم خبر عن المتاحف المصرية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تُنظم عدد من متاحف الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، معارض أثرية مؤقتة، وعدد من الفعاليات الفنية والورش التعليمية، والمحاضرات العلمية والندوات التثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد والبطولات التى قدمها الجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات دفاعا عن أرض الوطن على مر العصور التاريخية المختلفة.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتى فى إطار خطة قطاع المتاحف المصرية، لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات و الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، تفعيلا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتعليمية وليست مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط، بالإضافة إلى رفع الوعى الأثرى والسياحي لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة.

تعرف على الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المتاحف المصرية:



المتحف المصري المتحف المصري نظم المتحف عددا من الجولات الإرشادية داخل قاعات المتحف مع تسليط الضوء على لوحة الملك "ساحورع" والتي تصوره في مشهد وهو يقمع الأعداء منتصرًا.

المتحف القبطي

تحت عنوان "حروب إمبراطورية الرعامسة"، ينظم المتحف محاضرة تعليمية يوم 12 أكتوبر الجاري، يلقيها الدكتور محمد رأفت عباس مدير إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية.



متحف الشرطة القومي متحف الشرطة القومي تحت عنوان "خمسون عامًا من العزة والكرامة" نظم المتحف بالتعاون مع المتحف الحربي بالقلعة معرض مؤقت عن ذاكرة مجد أكتوبر يضم مجموعة من الأسلحة المستخدمة من قبل الجيشين المصري والإسرائيلي في حرب أكتوبر ، ومجموعة من الصور التوضيحية لأحداث ونتائج الحرب. كما نظم محاضرة بعنوان "أكتوبر والنمو السياحي" ألقاها مديري المتحفين، بالإضافة إلى إقامة ورش حكي ورسم وتلوين وتشكيل بالصلصال للطلبة وللأطفال، وعدد من الجولات الإرشادية المجانية للمصريين .

متحف قصر المنيل

نظم بالتعاون مع إدارة التربية المسرحية بإدارة الدقي التعليمية، عروضا استعراضية وتمثيلية بعنوان "حكاية روح وحياة"، واسكتش "المحروسة" بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية داخل المتحف.

متحف جاير أندرسون

نظم عددا من الجولات الإرشادية، والورش التعليمية والفنية لاستعراض تطور الأسلحة والمعدات عبر العصور التاريخية المختلفة حتى حرب أكتوبر، بالإضافة إلى ورشة فنية بالرسم والتلوين لأنواع مختلفة من الأسلحة.

متحفي المطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2 و 3

نظما ورش فنية بعنوان "في حب مصر" ، حيث تم تقديم تصميم مجسم لحرب أكتوبر وعلم مصر بمواد صديقة للبيئة، وورشة حكي عن أهمية حرب أكتوبر.



متحف الأقصر للفن المصري القديم متحف الأقصر للفن المصري القديم تحت عنوان “العسكرية في مصر القديمة" ينظم المتحف معرض أثري مؤقت خلال الفترة من 11 وحتى 30 أكتوبر الجاري، يضم مجموعة من القطع الأثرية المتميزة من بينهم أربعة قنابل، وحزام عسكري، و زمزمية، و مجموعة من الأسهم، و خنجرين، ودرع بالإضافة إلى تنظيم محاضرة بعنـوان "العسكرية المصرية" يلقيها مدير المتحف.

متحف تل بسطا

تحت عنوان "قادة وزعماء حرب أكتوبر"، ينظم المتحف معرض مؤقت، يضم مجموعة من الصور لقادة وزعماء نصر أكتوبر المجيد وتمثال نصفي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك خلال الفترة من8 حتى 30 أكتوبر الجاري.

كما ينظم ورش فنية للرسم والتلوين وإعادة تدوير وذلك لمجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاضرة بعنوان "يوميات نصر أكتوبر".

متحف ملوي

نظم فعالية فنية عبارة عن مجموعة من العروض والفقرات الفنية لأغاني وطنية لطلاب المدارس حول انتصارات أكتوبر .



متحف الوادي الجديد متحف الوادي الجديد نظم احتفال بمركز النيل للإعلام بالمحافظة، بالتعاون مع قصر الثقافة، تتضمن فقرات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وندوة علمية بعنوان الانتصارات عبر العصور المصرية القديمة يقدمها مدير عام المتحف.

كما نظم بالتعاون مع مديرة التربية والتعليم حفل ثقافي وعروض فنية وأغاني وطنية، يقدمها الموهوبين بالمديرية تشمل الأناشيد الوطنية والأشعار.



متحف أسوان متحف أسوان

نظم محاضرة عن أهمية نصر أكتوبر ألقاها مدير عام المتحف، وورش رسم وتلوين عن عبور القناة واحتفال المصريين.

متحف سوهاج القومي

نظم ورشة فنية لعمل نماذج لعلم مصر ورسم معدات حربية.

متحف طنطا

نظم احتفال غنائي عن نصر أكتوبر بالتعاون مع كورال قصر الثقافة العربية.

متحف كفر الشيخ

ينظم ورش فنية ومسابقة رسم وتلوين للتعبير عن انتصارات أكتوبر وذلك يوم 9 أكتوبر الجاري.

متحف بني سويف

نظم ورشة فنية للرسم والتلوين لبعض المشاهد عن الحرب، بالتعاون مع جمعية اكتفاء للأطفال الأيتام.