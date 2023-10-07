شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد الفلسطينية": توافر المواد التموينية والمحروقات لعدة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، المواطنين بتوافر المواد التموينية، والمحروقات.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم، عن مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك، إبراهيم القاضي، قوله إن "هناك وفرة في المواد التموينية، والمحروقات تكفي لعدة أشهر، لذا لا داعي للتهافت على الأسواق".

الوضع في فلسطين

نفذ فلسطينيون أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات اليوم السبت، في هجوم تضمن تسلل مسلحين إلى البلدات الإسرائيلية وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال اندلاع قتال مع مسلحين في عدة بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة.