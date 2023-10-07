شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إنشاء شركة الشخص الواحد برأسمال 1000 جنيه وتأسيس الشركات بدون مقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع إنشاء الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، مشيرا إلي قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر وإمكانية تسجيل مقر الشركة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا).

جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح الدورة التاسعة من قمة تكني سوميت التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية في الفترة من 7 إلي 10 أكتوبر الجاري.

وتشغل مصر المركز الثانى على المستوى الإقليمى فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها الأولى فى عدد الصفقات؛ حيث تم جذب استثمارات خارجية فى الشركات الناشئة بقيمة 190 مليون دولار فى عام 2020 وارتفع إلى 490 مليون دولار فى عام 2021 وحققت ما يزيد عن 500 مليون دولار في استثمارات الشركات الناشئة عام 2022.

وقمة "تكني سوميت"، حدث دولي يركز على مجالات استثمار الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تهدف إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.