شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إنشاء شركة الشخص الواحد برأسمال 1000 جنيه وتأسيس الشركات بدون مقر والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح الدورة التاسعة من قمة تكني سوميت التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية في الفترة من 7 إلي 10 أكتوبر الجاري.
وتشغل مصر المركز الثانى على المستوى الإقليمى فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها الأولى فى عدد الصفقات؛ حيث تم جذب استثمارات خارجية فى الشركات الناشئة بقيمة 190 مليون دولار فى عام 2020 وارتفع إلى 490 مليون دولار فى عام 2021 وحققت ما يزيد عن 500 مليون دولار في استثمارات الشركات الناشئة عام 2022.
وقمة "تكني سوميت"، حدث دولي يركز على مجالات استثمار الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تهدف إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.
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