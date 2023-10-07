شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.25% في 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي، الجمعة: «إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4% في 2023 و3.25% في 2024، فضلاً عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024».

وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر أيلول في بيان «ظل النمو قوياً على الرغم من الزلازل المأساوية التي شهدتها تركيا في فبراير».

لكن هذه التوقعات، تختلف قليلاً عن التوقعات التي أطلقها البنك الدولي في تقريره الأخير عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان «نمو بطيء ومخاطر متزايدة»، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2%. وأشار البنك إلى أن من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.

وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء الماضي أن «التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53% في سبتمبر، وهو ما يقل قليلاً عن المتوقع ومرتفعاً للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة». (وكالات)