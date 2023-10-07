شكرا لقرائتكم خبر عن من «أمازون» إلى «تارغت».. تجار التجزئة يبدأون سباق التخفيضات مبكراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق فعاليات «برايم أيام الصفقة الكبرى» من أمازون في 10 أكتوبر، لكن مبيعات المنافسين جارية بالفعل.

هذا العام، بدأ تجار التجزئة ذوو الأسماء الكبيرة الأخرى في السبق من خلال إطلاق مبيعات العطلات الخاصة بهم في وقت مبكر عن أي وقت مضى، وفقاً لكاتي روبرتس، محللة المستهلك في «ديل نيوز. كوم». وقالت: «اعتبرها بداية موسم الجمعة السوداء».

عندما تبدأ مبيعات أمازون في 10 أكتوبر، توقع العثور على أفضل الخصومات على منتجات أمازون، مثل أجهزة القراءة الإلكترونية «كيندل»، وأجهزة الصوت الذكية، وأجهزة «فاير» اللوحية، وأجهزة تلفزيون «فاير»، وفقاً لخبير توفير المستهلك أندريا ووروتش.

وبالفعل، قالت أمازون إن تلفزيون «فاير» 50 بوصة 4K الذكي مع «أليكسا» بدون استخدام اليدين سيكون بخصم 60%، وسيتم خصم بعض أجهزة «ايكو» بنسبة 55%.

وبالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بأمازون، تشمل الصفقات خصماً بنسبة 60% على أنظمة حماية المنزل الذكي من «بلينك»، و50% على سماعات الأذن ومكبرات الصوت وسماعات الرأس من «سوني»؛ قلاية هوائية من فيليبس انخفض سعرها بنسبة 46%؛ وخصومات أخرى من «دايسون» و «باربي» و «شارك نينجا» و «آي روبوت» وغيرها.

وعلى عكس «يوم برايم» في شهر يوليو، تعرض أمازون المزيد من اقتراحات الهدايا هذا الشهر، مع عروض على علامات تجارية مشهورة، مثل «هاسبرو» و«ليغو» و«سوني» بدلاً من مستلزمات العودة إلى المدرسة.

«تارغت» و«وول مارت»

يبدأ كل من «تارغت» و«وول مارت» وغيرهما سباق التخفيضات مبكراً. ويستمر «سيركل ويك» من «تارغت» حتى 7 أكتوبر، مع عروض يومية عبر جميع الفئات بما في ذلك الأثاث والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والملابس والألعاب والسلع الرياضية.

أما «وول مارت»، فتبدأ التخفيضات في حدث «انطلاقة العطلة» في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر، ويتضمن خصومات على أفضل الهدايا والإلكترونيات ومستلزمات المنزل والألعاب والملابس.

«بيست باي»

وتستضيف «بيست باي» تخفيضات سريعة لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 أكتوبر، يليها حدث مبيعات آخر في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر مع المزيد من العروض على ألعاب الفيديو وملحقاتها. سيحصل الأعضاء الذين ينفقون 500 دولار في أكتوبر على شهادة مكافأة بقيمة 50 دولاراً لاستخدامها في مشتريات «بيست باي» في ديسمبر.

ولدى «كوهلز» عروض «لا تفوتها» حتى 8 أكتوبر، مع خصم إضافي بنسبة 20% على البضائع المخفضة بالفعل.

ويجري الآن حدث التوفير «فاب فال» من ميسي، مع تخفيضات تصل إلى 60% بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 20% باستخدام رمز القسيمة «fall».

ومع بدء التخفيضات في وقت مبكر، يأمل تجار التجزئة في جذب المتسوقين من خلال العروض الترويجية قبل فترة طويلة من الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني، حيث أصبحت الأسر تشعر بقلق متزايد بشأن زيادة أموالها خلال العطلات.

وفي الواقع، بدأ العديد من المستهلكين بالفعل في شراء هدايا العطلات، كما تظهر الدراسات. وفي هذا العام، يخطط نصف المتسوقين لبدء التسوق في العطلات بحلول عيد الهالوين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن «بنك ريت».

ويقول الخبراء: «إن المتسوقين أثناء العطلات الذين يبدأون في الادخار مبكراً لمشتريات نهاية العام يهيئون أنفسهم لتحقيق النجاح المالي».