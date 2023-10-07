شكرا لقرائتكم خبر عن «ريلاينس ريتيل» الهندية تعتزم جمع 598 مليون دولار من «أديا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «ريلاينس ريتيل فينشرز» المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني، الجمعة: «إنها قد تجمع 49.67 مليار روبية (598 مليون دولار) من جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، في أحدث رهان على أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند قبل إدراج محتمل في سوق الأسهم».

وجاء في وثيقة تنظيمية أن استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار البالغ نحو 100.8 مليار دولار سيترجم إلى حصة قدرها 0.59% في الشركة التي تمثل وحدة البيع بالتجزئة التابعة لمجموعة ريلاينس إندستريز التي تعمل في مجالات تمتد من النفط إلى البيع بالتجزئة.

واجتذبت شركة ريلاينس ريتيل التي تضم أكثر من 18 ألف متجر وتنافس «أمازون» و «فليكارت» التابعة لـ «وول مارت» استثمارات من شركة «كيه.كيه.آر» للاستثمار المباشر وجهاز قطر للاستثمار في الأشهر القليلة الماضية.

نمو قوي

وقال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار: «إن ريلاينس ريتيل أظهرت نمواً قوياً وقدرة على التكيف في سوق تتطور بوتيرة غير مسبوقة».

ويأتي الاستثمار في الوقت الذي تستهدف فيه «ريلاينس» داخلياً جمع 3.5 مليار دولار.

وجاء في تقرير لـ «رويترز» الشهر الماضي أن «ريلاينس ريتيل تجري محادثات مع مستثمرين حاليين من بينهم صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وأبوظبي والسعودية لجذب استثمارات جديدة تبلغ إجمالاً نحو 1.5 مليار دولار».

واستثمر كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وجي.أي.سي السنغافورية 664 مليون دولار لكل منهما في وحدة البيع بالتجزئة في عام 2020 حين باعت ريلاينس 10.09% من أسهمها مقابل نحو 4.68 تريليون روبية. وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.15 مليار دولار، بناء على أسعار الصرف الحالية. وعمل مورجان ستانلي كمستشار مالي لشركة ريلاينس ريتيل فينشرز لإبرام صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار. (رويترز)