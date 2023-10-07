شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعزز احتياطياتها من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بلومبيرغ)

أضافت الصين إلى احتياطياتها من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي في سبتمبر، عندما لفت ارتفاع علاوة الذهب المحلية انتباه السوق.

وارتفعت السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بمقدار 840 ألف أونصة «تروي» (تزيد 2.75 غرام عن الأونصة العادية) في سبتمبر، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة السبت.

ومن بين البنوك المركزية في العالم، برزت الصين هذا العام كمشترٍ متحمس للذهب. ودعم الطلب القوي في الدولة الآسيوية المعدن النفيس، الذي تعرض لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

وقال مجلس الذهب العالمي في بيان صدر في أكتوبر: «إن طلب البنوك المركزية العالمية في أغسطس/آب كان كبيراً، وإن كان مقتصراً على عدد صغير من الدول بما في ذلك الصين».

زيادة الطلب المحلي

وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي إلى دفع الطلب المحلي نحو الأصول الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع العلاوة المحلية على الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي. كما ساهم في الصعود قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي الصيني بهدف دعم اليوان الضعيف.

وبينما شهدت أقساط التأمين انخفاضاً حاداً الأسبوع الماضي بعد أن أصدرت الحكومة حصص الاستيراد للبنوك، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بنشاط الشراء لدى البنك المركزي حيث لا تزال الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى المستهلكين المحليين.