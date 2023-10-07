شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصر الجديدة للإسكان توافق على بيع أرض هليوبارك بـ15 مليار جنيه للتأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير اليوم السبت، على قبول العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ 15 مليار جنيه تسدد دفعة واحدة عند التعاقد.

عقدت الجلسة برئاسة المهندس محمد المنشاوى، رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي ،بحضور الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، وبمشاركة المساهمين على رأسهم الدكتور هاني سليمان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للتشييد والتعمير ، والدكتور أسامة الحسيني العضو المنتدب المالي .



د. هانى سليمان وأسامة الحسينى خلال الجمعية

وبحسب موافقة الجمعية العامة فإنه يستزل من مبلغ ال 15 مليار جنيه،القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية بقيمة تصل لنحو 2 مليار جنيه تقريبا .

كما فوصت الجمعية العامة الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي بالتوقيع علي عقود المعارضة واعتماد تغييرات مجلس الإدارة الجديدة بدخول الدكتور سامح السيد وأيمن مختار بدلا من محمد الديب وتامر ناصر.

كما وافقت على تشكيل لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الإدارة أحمد كجوك ونيفين صبور وجيهان صالح وأيمن مختار العضو المالي لدراسة الاستفادة القصوى من عائد بيع الأرض ووضع نيو هليوبوليس كأولوية أولي للاستثمار بها.



جانب من أعمال الجمعية العامة

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.