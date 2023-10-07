الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك المصرية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

8.39 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.

 

8bfe07e92d.jpg

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

8.38 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

8.41 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم في بنك البركة
 

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
 

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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