شكرا لقرائتكم خبر عن للاطلاع على المنجزات.. تفاصيل اجتماع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة المركز في جلسته الثامنة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم وعدد من قيادات المركز، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في منجزات القطاع ومدى التقدم الذي حققه المركز في الوصول لأهدافه، بالإضافة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأجهزة الحكومية

وتطرق الاجتماع إلى دراسة زيادة أعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراجعة المؤشرات المرتبطة بها، واستعراض الجهود المبذولة في القطاع غير الربحي والأثر التنموي المحقق.

وأكد المهندس الراجحي, أهمية تكامل الجهود وتضافرها بين المركز ومنظمات القطاع والأجهزة الحكومية بما يحقق المستهدفات الوطنية في تنمية القطاع غير الربحي.