شكرا لقرائتكم خبر عن لعرض التقنيات المبتكرة.. "السعودية للكهرباء" تشارك في أسبوع المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الشركة السعودية للكهرباء غداً، في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، "راعيًا أخضر"، وتستضيفها المملكة ممثلة في وزارة الطاقة، ويجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء في المناخ للحديث عن التحديات المناخية التي تواجه المنطقة.

وتأتي مشاركة الشركة جزءًا من التزامها بدعم جهود المملكة في مجال الطاقة وفقًا لرؤية المملكة 2030، من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة.

أسبوع المناخ

تهدف المشاركة إلى تعزيز الوعي بأهمية مكافحة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال مشاركة نشاطات توعوية وتثقيفية خلال الحدث، وعرض المشروعات البحثية والتقنيات البيئية المبتكرة التي تسهم في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار البيئية السلبية.

وتسعى الشركة لتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية بمكافحة التغير المناخي على الصعيدين الوطني والدولي، وبناء شراكات استراتيجية للعمل المشترك في مجال تطوير حلول مستدامة.

وتعكس المشاركة التزام الشركة بالبحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لمكافحة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة بما في ذلك التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية.