شكرا لقرائتكم خبر عن لتشجيع الاستثمار.. بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي تحت شعار "التنمية المستدامة وتمكين الفرص الاستثمارية الواعدة 2030"، بحضور وزراء وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية من العراق والأردن.

ويناقش المؤتمر، المعطيات الميدانية العملية للاستثمار ورصد التحديات ورفع التوصيات والمقترحات للمعنيين، بهدف دفع العملية الاستثمارية قدما بين العراق والأردن.

كما يناقش إيجاد سبل الدعم الممكنة للمشروع الاقتصادي العربي التشاركي من خلال أوراق عمل تناقش الجوانب النظرية والتطبيقية لمفهوم الاستثمار.