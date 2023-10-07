شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يتوقع نمو مبيعات حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 6 مليارات دولار في 2023، و6.8 مليار دولار في 2024، و7.6 مليار دولار في 2025، حسب بيانات «جمارك دبي»

جاء ذلك على هامش اللقاء الموسع الذي عقدته «جمارك دبي» مع شركات خدمات الشحن السريع؛ لدعم تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، وترسيخ مكانة دبي منصةً عالمية للتجارة الإلكترونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بحضور فريدة فاضل، مدير إدارة التدقيق الجمركي في الدائرة، ويونس إبراهيم كلبت، مدير أول إدارة خدمة العملاء في إدارة إسعاد العملاء، وعلي التميمي، مدير أول قاعدة بيانات القيمة بإدارة القيمة الجمركية، ونيماناد بوبادي، مدير مشروع بإدارة تقنية المعلومات.

وقال يونس إبراهيم كلبت: «تواصل التجارة الإلكترونية توسعها عالمياً وإقليمياً ومحلياً في ظل التقدم التكنولوجي والذي أسهم في زيادة أعداد المتاجر الإلكترونية والمستخدمين للإنترنت في عمليات البيع والشراء، نحن نتواصل مع عملائنا عن قرب، وندعم أعمالهم بتوفير خدمات نوعية تلبي توقعاتهم، وتعد منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي طورتها جمارك دبي، أحد أهم مشاريع الدائرة لقيادة التحولات الجديدة في القطاع التجاري».

خلال الجلسة دارت مناقشات عن عمليات التدقيق الجمركي؛ حيث تم الرد على كافة استفسار الشركات وعرض خبرات وأنظمة جمارك دبي في هذا الإطار، إضافة إلى استعراض مشروع التجارة الإلكترونية لجمارك دبي والذي يعتمد على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد.