شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي»: 90% من «الصغيرة والمتوسطة» تعتمد الرقمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة «هواوي» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نسعى خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي تنطلق فعالياته في دبي 16 أكتوبر الجاري، إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون في الإمارات والمنطقة لرفع مستوى استفادة القطاعات من الفرص الاستراتيجية الجديدة للتقنيات الرقمية ممثلة في الذكاء الاصطناعي، والسحابة، والشبكات المتقدمة والطاقة الرقمية التي يجب أن تحظى جميعها بدعم رفيع المستوى من قدرات وحلول الأمن السيبراني».

وأضاف: «تعتزم هواوي استعراض حلول قطاعية ذكية جديدة تلبي الاحتياجات المحددة لقطاعات الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والنقل، ومزودي خدمات الإنترنت. كما ستعرض محفظتها لحلول المؤسسات التي تتضمن مجالات اتصالات البيانات، والتخزين، والبصريات، والاتصالات اللاسلكية، والخدمات الذكية».

ستيفن يي

وأوضح يي، أن العلامة التجارية الفرعية المخصصة لأعمال التوزيع «هواوي إي كيت» تشارك لأول مرة في «جيتكس»، حيث تسعى لتوفير منتجات وحلول متعددة الاستخدامات للشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الرقمية، حيث ستركز 90% من هذه الشركات على الرقمنة والمعلومات لبناء قدراتها التنافسية الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال يي: تعتزم هواوي كلاود تعزيز فرص بناء الأسس السحابية الأفضل في عصر الذكاء الاصطناعي لمختلف الأعمال في المنطقة بإطلاق منتجات مبتكرة في مجالات حيوية مثل نموذج بانجو Pangu الجديد من نوعه على مستوى العالم وسبل تطبيق استراتيجية «الذكاء الاصطناعي للقطاعات».

وتزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 تعرض هواوي استراتيجية الاستدامة من خلال فرع هواوي ديجتال باورللطاقة الرقمية المتخصص في مجالات دعم التوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء وتقليل البصمة الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتلبية الدول والعمل بأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام.

كما تستعرض هواوي حزمة من ابتكاراتها للأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على خدمات الأمن السحابية، وتطوير حلول أمن الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء.