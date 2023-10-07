شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 2274 مبنى في دبي خلال 8 أشهر 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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بلغ عدد المباني المنجزة في دبي منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس الماضي 2,274 مبنى مقارنة ب1,254 مبنى خلال الفترة نفسها من 2022، بنمو 81.3%، حسب بيانات «بلدية دبي» نشرها «مركز دبي للإحصاء».

واستأثرت الفلل الخاصة بالحصة الكبرى من المباني المنجزة خلال 8 أشهر، بنسبة 47.2%، وبواقع 1,073 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية ب877 مبنى (38.6%)، ثم المباني متعددة الطوابق بواقع 161 مبنى (7.1%)، و94 مبنى عاماً (4.1%)، إضافة إلى 69 مبنى صناعياً بنسبة 63%.

وسجل شهر يناير من العام الجاري إنجاز 151 مبنى، و386 مبنى في فبراير، و313 مبنى في مارس، و240 مبنى في إبريل، كما حقق مايو إنجاز 277 مبنى، أما يونيو فوصل عدد المباني المنجزة إلى 331 مبنى، وفي يوليو 283 مبنى، وأخيراً 293 مبنى في أغسطس.