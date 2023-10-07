شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح النسخة الأولى من «الإمارات للعطور والعود» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 500 علامة تجارية محلية وعالمية تعرض أحدث منتجات هذه الصناعة التي تشهد إقبالاً واسعاً من عشاق العطر والعود والمسك، إلى جانب ابتكارات العطور التي تعرض لأول مرة خصيصاً لرواد هذه المناسبة.

افتتح المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث جال الحضور بين الأجنحة واستمعوا لشرح من العارضين إلى ما يقدمونه من عروض لأبرز منتجاتهم، كما اطلعوا على ابتكارات ومنتجات العطور التي قدمتها منصة «الإماراتيين للعود والعطور» التي ضمت نخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في مجال صناعة العطور.

قيمة مضافة

أكد عبدالله سلطان العويس أن «معرض الإمارات للعطور والعود» يشكل قيمة مضافة لقائمة المعارض والفعاليات التي يستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة سنوياً، وتحرص «غرفة الشارقة» على دعمها لإفساح المجال لعدد كبير من العلامات التجارية ورواد الأعمال للمشاركة فيها وإطلاع عشاق العطور والعود، والزائرين المحليين والدوليين، على جديد هذه الصناعة الحيوية التي ترتبط بمنطقتنا منذ زمن الأجداد، حيث نحرص على نمائها وتطورها باستمرار. مشيراً إلى أن المعرض يُعد مساحة متفردة لأسماء بارزة في هذا القطاع، على الصعد المحلية والعربية والعالمية، لتقديم أحدث ما لديها، وتعزيز تواجدها في أسواق المنطقة، مشيداً بما قدمه رواد الأعمال والشباب الإماراتيون من عرض متميز لمنتجات العطور عبر منصة «الإماراتيين للعود والعطور» التي أطلقتها الغرفة بهدف دعم المواهب الإماراتية الشابة العاملين في مجال صناعة العطور وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات المحلية والعالمية المشاركة بالحدث.

نجاح وتميز

وقال سيف محمد المدفع: «يثبت معرض الإمارات للعطور والعود نجاحه منذ يومه الأول بفضل الإقبال الكبير الذي يشهده من الزائرين، ومشاركة أبرز اللاعبين الرئيسيين في صناعة العطر والعود، وأسماء كبرى في عالم ابتكار زيوت الروائح، وخلطات المسك والعنبر من الإمارات ومنطقة الخليج، حيث يشكل الحدث مناسبة لتبادل الخبرات وعرض المنتجات الأحدث في هذا القطاع، وأفضل الممارسات في الصناعة لتلبية متطلبات المتعاملين وتفضيلات عشاق العطور، وإتاحة الفرصة لعرض منتجات لأول مرة، إلى جانب قطع نادرة من العود».