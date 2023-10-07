شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 مليار درهم سوق الساعات الذكية في الإمارات والمنطقة 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد مسؤولو شركات تقنية لـ ”الخليج 365”، أن سوق الساعات الذكية في الإمارات واصل النمو بسبب بقاء سكان الدولة على اتصال دائم بالإنترنت وارتفاع الوعي الكبير بالأنماط الصحية، فيما تشير بعض التقديرات إلى وصول حجم السوق في الإمارات والمنطقة العام الجاري إلى نحو 5.28 مليار درهم.

و قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في شركة «سامسونج جلف للإلكترونيات»: «يصل حجم سوق الساعات الذكية في الإمارات والمنطقة وإفريقيا إلى نحو 5.28 مليار درهم خلال 2023، فيما يتوقع أن يصل إلى 9.39 مليار درهم العام 2028، بنمو سنوي مركب قدره 12.17%، وفقاً لشركة موردور إنتليجنس للأبحاث السوقية».

وأضاف، يُشكّل انتشار الوعي الصحي بين المستهلكين، حافزاً مهماً لنمو سوق الساعات الذكية في الإمارات خاصة والمنطقة عامة ويعتمد المستهلكون بشكل متزايد على التكنولوجيا القابلة للارتداء لتبسيط مختلف جوانب حياتهم. وقد تطورت الساعات الذكية لتتجاوز الغرض الذي صُنعت لأجله في الأساس، وأصبحت الآن أدوات متعددة الاستخدامات للاتصال أو الترفيه أو المدفوعات أو لربطها بأجهزة إنترنت الأشياء.

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أسباب النمو

وأوضح أبو شمط قائلاً: «يتزايد إقبال المستهلكين على الساعات الذكية الجميلة شكلاً والمتقدمة تكنولوجياً، وهو يعد أحد أبرز الأسباب التي تدفع العلامات التجارية إلى طرح إصدارات خاصة بالمنطقة، حيث أصدرت سامسونج ساعة كلاسيك أسترو إيديشن التي تحتفي بإرث المنطقة المتطور في مجال الفلك وضبط الوقت لتفوقهم التاريخي في مجالات الرياضيات والعلوم والابتكار».

وتابع: «يميل الأفراد المتمرسون في استخدام التقنيات والمتبنون الأوائل لها في دولة الإمارات، ليكونوا أول من يقتني التقنيات الجديدة وبالأخص من فئة الشباب، وتوفر سلسلة ساعات سامسونج الجديدة إرشادات صحية مخصصة، إلى جانب ترقيات التصميم الهادفة، مع التجربة المحمولة المحسّنة للحصول على معلومات شخصية حول الوضع الصحي بالاعتماد على المعلومات التي توفرها».

وقال أبو شمط: «تأتي كلاسيك أسترو إيديشن محدودة الإصدار مع البوصلة الفلكية ما يتيح للمستخدمين تتبع حركات الشمس والقمر مباشرة من معصمهم وإرشادات صحية مخصصة أبرزها: أنماط النوم ومعدل ضربات القلب، و5 مستويات صحية بدءاً من حرق الدهون والتدريبات عالية الكثافة، كما تمكن كبار السن من تتبع درجة حرارة الجلد وقياس حوادث السقوط بإرسال تنبيه إلى رقم خدمة الطوارئ أو جهات الاتصال المحددة مسبقاً».

مركز اتصال متكامل

من جانبه، قال مفيجيان هاوس، مدير شركة هونر في منطقة الخليج العربي: «أصبح سكان دولة الإمارات أكثر وعياً بالجانب الصحي واللياقة البدنية، فيما تدعم محفظة الشركة العديد من الساعات المدعومة بمجموعة كبيرة من خواص مراقبة الحالة الصحية والبدنية، وذلك يشمل معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، ومراقبة جودة النوم ومستوى التوتر وغيرها من الخواص التي تساعد المستخدمين على الحفاظ على اللياقة البدنية».

وأضاف، أصدرت «هونر» مؤخراً ساعة ذكية تُعدّ بمثابة مركز اتصالات متكامل، مع اقترانها بالهاتف الذكي، ويمكن للمستخدمين الإجابة عن المكالمات ورفضها وحتى الرد على الرسائل النصية، ما يوفر البقاء على اتصال أثناء التنقل.

وأوضح هاوس، تأتي أجهزة «هونر» القابلة للارتداء بخواص ذكية وإمكانات تلبي احتياجات المستخدمين الذين يتطلعون للحصول على تجربة استخدام ذكية ومخصصة، لا سيما لمتابعة الأداء البدني في أي وقت كما تأتي ساعة «هونر 4» بخاصية «الحرق السريع للدهون»، وهي خوارزمية متطورة لحرق الدهون تقدم النتائج بشكل يجعل فهم البيانات أسهل بكثير، ما يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية بسهول أكبر.

الأجهزة القابلة للارتداء

وقال بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا»: «كشفت الشركة مؤخراً في دبي عن أحدث ابتكاراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، والتي تجمع بين الميزات التكنولوجية والموضة، أبرزها: ساعة «جي تي 4» و«ألتيميت ديزاين»، حيث تجمع المنتجات الجديدة بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على أهداف المستخدمين الصحية والرياضية مع مراعاة التصاميم العصرية.

وأضاف نينغ: تأتي هذه المنتجات نتيجة استثمارات هواوي وابتكاراتها على مدى عقد من الزمن في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تقدم سلسلة ساعات «جي تي» وظائف صحية لمراقبة اللياقة البدنية على مدار الساعة وبعمر بطارية يصل إلى 14 يوماً، فيما تسهم المستشعرات الخاصة بالساعة في مراقبة حركة وكمية الدم مع خاصيّة تتبع اضطراب ضربات القلب باستخدام التحليل الموجي لاضطراب ضربات القلب.

وأشار نينغ إلى أن ساعة «ألتيميت ديزاين» تعد أول ساعة ذكية ذهبية فاخرة من «هواوي» على الإطلاق، بتصميم مستوحى من المراكب الشراعية مع إطار وتاج ذهبي مطعّم ب 6 أجزاء من الذهب عيار 18 قيراطاً مع نقش بقطع ماس، فيما تم فتح باب الطلب المسبق في الإمارات عليها بسعر 10999 درهماً.