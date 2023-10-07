شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إطلاق مسابقة "التحدي اللوجستي" ضمن "مؤتمر سلاسل الإمداد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتضن الرياض مسابقة "التحدي اللوجستي" لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، في دورته الخامسة.

وقال متحدث المؤتمر م. خالد الغامدي، إن المسابقة تضم 700 مشارك وتستهدف إيجاد حلول ابتكارية لتطوير سلاسل الإمداد باستخدام أنظمة المحاكاة.

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وتستضيف الرياض أكبر تجمع لصناع قرار سلاسل الإمداد والخدمات واللوجستية 22 أكتوبر الحالي، وفقا للإخبارية.

أهداف المؤتمر

ويستهدف المؤتمر نشر إنجازات المملكة التي تساهم في أن تكون مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك بناء شراكات عالمية ومحلية وإبرام صفقات أعمال بين المشاركين.

كما يهدف التعريف بالجهود الوطنية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وعرض آخر المستجدات في مواضيع الرقمنة والابتكار والعالم الافتراضي الجديد.

ويستقطب المؤتمر الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة، وطرح محتوى ضخم من الإنجازات والأبحاث والعلوم والتطبيقات.