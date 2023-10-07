شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تطرح "دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى يوم الثلاثاء المقبل في مراكش بالمغرب ، "دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة" خلال الفعاليات ، لا سيما إننا نعيش في عصر أدى فيه عدم الاستقرار المزمن والحروب الأهلية والصدمة العالمية لجائحة كورونا والكوارث المناخية المستمرة إلى خلق مشهد معقد من المخاطر المتشابكة، مما أدى إلى تفاقم أوضاع الهشاشة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى فإنه تحتاج البلدان إلى المساعدة في منع الأزمات والتأهب لها والتعامل معها على النحو الذي لا يحولها عن أهدافها الإنمائية. في ظل هذه الخلفية، يتطور البنك الدولي ليصبح بنكًا أفضل لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى العالم، وستجمع هذه الفعالية الأطراف الفاعلة الرئيسية لاستكشاف الأفكار والشراكات التي يمكن أن تستجيب بشكل أفضل لتحديات اليوم.

كما ستُبث هذه الفعالية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مباشرةً ضمن الاجتماعات السنوية في مراكش، وسوف تكون مصحوبة بترجمة فورية باللغات العربية والفرنسية والأسبانية ، ويتحدث فيها آنا بيردي ، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي ، وكاثرين راسل ، المديرة التنفيذية، اليونيسف، وغوين هاينز، المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل بالمملكة المتحدة ، وسوستن ألفريد غوينغوي ، وزير المالية والشؤون الاقتصادية في ملاوي ، وليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب