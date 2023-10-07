شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تستضيف منتدى أسواق الطاقة 10 و11 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، ينظم ميناء الفجيرة الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في فندق نوفوتيل الفجيرة.

تشهد النسخة الحالية من المنتدى، حضور هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من قادة قطاعات الطاقة والصناعة والمعنيين من حول العالم.

ومن المتوقع أن يحضر فعاليات المنتدى 300 من كبار المسؤولين والتنفيذين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم، فيما تتضمن الفعاليات 20 جلسة وورشة عمل متخصصة في قطاع الطاقة. ويتيح ميناء الفجيرة الفرصة لقادة القطاع المشاركين في الحدث لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والتعرف إلى الفرص الاستثمارية التي تطرحها إمارة الفجيرة والتي تحتضن أحد أهم الموانئ البترولية على مستوى العالم، وأحد أكبر ثلاثة مراكز لتزويد السفن بالوقود في العالم إلى جانب كونها أحد أهم مراكز تخزين النفط والمنتجات البترولية عالمياً.

وسينصب تركيز المنتدى هذا العام على استكشاف تأثير سياسات أمن الطاقة على أسواق الطاقة الدولية في شرق السويس «من الشرق الأوسط إلى آسيا»، بالنظر إلى أهمية ضمان الوصول الآمن لإمدادات الطاقة، وعدد من الموضوعات والقضايا والآراء المرتبطة بمستقبل قطاع الطاقة حول العالم (وام)