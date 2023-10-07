شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشترك جديد بخدمات الاتصالات في دبي 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد مشتركي الهاتف (المتحرك والثابت) ومشتركي الإنترنت في دبي، خلال العام الفائت 2022، بنسبة قوية جداً (10.6%) تمثل زيادة 1.04 مليون اشتراك، ليصل إجمالي المشتركين في الإمارة لنحو 10.8 مليون مشترك، مقارنة مع 9.74 مليون مشترك في عام 2021.

وبحسب ما كشفت عنه بيانات حديثة ل«مركز دبي للإحصاء»، ارتفع عدد مشتركي الهاتف المتحرك الفعالة في الإمارة، 860 ألفاً، بزيادة 13% خلال العام الفائت، ليلامس عددهم 7.41 مليون مشترك، مقارنة مع 6.55 مليون مشترك في 2021.

كما قفز عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت في المدينة بنسبة 12% وبواقع 148 ألف مشترك جديد، ليصل عددهم إلى 1.36 مليون مشترك، مقارنة مع 1.214 مليون مشترك في 2021.

وبذلك، ارتفعت نسبة عدد مشتركي الهاتف المتحرك الفعالة والثابتة في الإمارة 13% إلى 8.77 مليون مشترك، مقارنة مع 7.764 مليون مشترك في 2021، بزيادة أكثر من مليون مشترك.

وعلى صعيد اشتراكات الإنترنت - النطاق العريض الثابت، ارتفعت بنسبة طفيفة 1.5% بزيادة 30 ألف مشترك جديد، ليصل عددهم إلى أكثر من مليوني مشترك ( 2.01 مليون )، مقارنة مع 1.98 مليون مشترك في 2021. علماً أن اشتراكات الإنترنت، تتوزع بين منزلي وتجاري لأغراض الشركات والمكاتب.

نمو متزايد

ويعكس مدى الزيادة الكبيرة في مشتركي الهاتف والإنترنت بالإمارة، خلال 2022، مدى الزخم الاقتصادي والاجتماعي والتفاعل الثقافي الذي برزت فيه المدينة في كافة القطاعات والمجالات، وعلى رأسها ارتفاع حجم زوار المدينة من السياح الدوليين، وكذلك مدى الزيادة في عدد سكان الإمارة، فضلاً عن استقطابها لشركات وقطاعات اقتصادية جديدة، بفضل منظومتها التشريعية والتنظيمية والتي كان أبرزها فتح المجال للتملك الأجنبي المباشر 100%.

كما برز اسم المدينة على المستوى العالمي، بفضل احتضانها وتنظيمها لأهم حدث دولي في 2022، «إكسبو 2020»، والذي امتد طوال 6 أشهر، حيث نجحت في الوصول لعدد الزوار الذي كان مستهدفاً عند نحو 25 مليون زائر. بعد أشهر عصيبة اجتاحت مدن ودول العالم، بسبب إغلاقات «كوفيد.19»، لتكون دبي، أول مدينة على مستوى العالم، تفتح أبوابها أمام الزوار والسياح، وتفتح أنشطتها الاقتصادية، لترسم نموذجاً مميزاً وفريداً بها.

ساعات الذروة

وبحسب ما أوضحته بيانات «مركز دبي للإحصاء»؛ بلغت حركة الأفراد النشطين في الإمارة، خلال 2022، أكثر من 4.73 مليون نسمة، بزيادة 190 ألفاً، مقارنة مع عام 2021، والذين بلغ عددهم 4.54 مليون نسمة.

وصل عدد سكان الإمارة المقيمين فيها إقامة معتادة ودائمة، 3.55 مليون نسمة، مقارنة مع 3.48 مليون نسمة في 2021، بزيادة 2%، كما ارتفع عدد العاملين في دبي والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين، بنسبة 11% إلى 1.18 مليون نسمة، مقارنة مع 1.06 مليون نسمة في 2021.

سياحة نشطة

وعلى صعيد الإحصاءات السياحية، سجلت الإمارة أعلى النسب العالمية في استقبالها للسياح والزوار الدوليين، حيث ارتفع عددهم بشكل قياسي جداً 97% في 2022، إلى أكثر من 14.36 مليون زائر، مقارنة مع 7.3 مليون زائر في 2021، بزيادة تمثل أكثر من 7 ملايين زائر.

ومن خلال هذه البيانات، يمثل عدد مشتركي الهاتف المتحرك والثابت وكذلك مشتركي الإنترنت في دبي لعام 2022، نحو 42% من عدد إشتراكات الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت في عموم الإمارات خلال 2022، حيث وصل الإجمالي في الدولة، إلى نحو 25.79 مليون مشترك نهاية العام الفائت.