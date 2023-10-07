شكرا لقرائتكم خبر عن «القوز الثانية» تزيح نخلة جميرا عن صدارة مبيعات المناطق العقارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات مؤشر أراضي دبي أنّ 10 مناطق للتطوير الحضري في الإمارة استحوذت على 42% من إجمالي المبيعات بواقع 41 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام 2023.

وأزاحت منطقة القوز الثانية «نخلة جميرا» عن الصدارة لتحتل المركز الأول بمبيعات بلغت 7.27 مليار درهم، نتجت عن 446 صفقة، ثم «نخلة جميرا» بقيمة 6.86 مليار درهم من خلال 447 صفقة، تلتها «الخليج التجاري» ثالثاً بنحو 5 مليارات درهم، نتجت عن 2449 صفقة.

في المركز الرابع حلَّت «دبي هاربور» ب 3.95 مليار درهم، من خلال 608 صفقات، وحلت منطقة «برج خليفة» في المركز الخامس بقيمة 3.72 مليار درهم نتجت عن 1041 صفقة.

أما المركز السادس فكان من نصيب «الحبية الخامسة» بقيمة 3.52 مليار درهم (959 صفقة)، ثم «شوبا هارتلاند» سابعاً بواقع 3 مليارات درهم (1356 صفقة)، تلتها في المركز الثامن «جميرا فيليج سيركل» بقيمة 2.98 مليار درهم (2697)، ثم «دبي كريك هاربور» بقيمة لامست 2.7 مليار درهم (1042 صفقة)، وأخيراً، وفي المركز العاشر جاءت «دبي مارينا» بقيمة 2.33 مليار درهم (932 صفقة).

أبرز المشاريع

وعلى صعيد أبرز المشاريع التي حققت مبيعات تجاوزت حاجز المليار درهم خلال الفترة التي امتدت من بداية يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول، تصدر مشروع مدينة محمد بن راشد القائمة بقيمة 9.262 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني «داماك لاجونز» ب 3.4 مليار درهم، و«باي فيو» ثالثاً ب 1.89 مليار درهم، أما المركز الرابع فجاء من نصيب مشروع «ذا فالي» بقيمة 1.72 مليار درهم، وحل مشروع «المرابع العربية» (جميع المراحل) في المركز الخامس بقيمة 1.52 مليار درهم.

وجاء مشروع «كومو ريزيدنسز» ضمن «نخلة جميرا» سادساً بنحو 1.41 مليار درهم، تلاه «كريك واترز (1+2) في المركز السابع ب 1.33 مليار درهم، ثم «كريست جراندي من شوبا» ثامناً، وجاء «سي بوينت» تاسعاً بنحو 1.05 مليار درهم، واقتربت مبيعات «فيرواي فيلاز» من حاجز المليار درهم ليحتل المركز العاشر.

الربع الثالث 2023

الجدير بالذكر أن الربع الثالث من العام الحالي شهد تصرفات إجمالية بلغت 133 مليار درهم (نتجت عن 41048 صفقة)، مقارنة ب 107 مليارات درهم (نتجت عن 31405 صفقات)، خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021 وبنسبة نمو لامست 24.2%.

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق بما يتجاوز 97.2 مليار درهم موزعة على 31085 صفقة، مقارنة ب 69 مليار درهم (25262 صفقة)، خلال نفس الفترة من 2022 بنمو 40.8% من حيث القيمة، وجاءت الرهون عند 28.1 مليار درهم، نتجت عن 8294 صفقة، أما الهبات فسجلت 7.6 مليار من خلال 1669 معاملة.