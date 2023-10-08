شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للضوابط المصرية للعمرة.. اعرف القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، مجموعة من القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وهي:

1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات السفر والعودة وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

2- يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الإلتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

3- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، وإلتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال إستمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة، على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد، دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.

4- يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علمًا بأنه قد تم الربط إلكترونيًا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطًا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.